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Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor

Medipol Başakşehir, Antalya Belek'te gerçekleştirdiği akşam antrenmanıyla Süper Lig'in ikinci yarısı öncesinde hazırlıklarını sürdürdü.

08.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:42
Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor

Medipol , 'te gerçekleştirdiği akşam antrenmanıyla Süper Lig'in ikinci yarısı öncesinde hazırlıklarını sürdürdü.  

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular iki gruba ayrılıp antrenmanın basına açık olan son bölümünde pas çalışması yaptı. Turuncu lacivertlilerde Robinho ve Caiçara da antrenmanda yer alırken, izinli olan Ponck dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

Turuncu lacivertli takım yarın kamp yaptığı otelin sahasında saat 17.00'de Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile hazırlık maçında karşılaşacak. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar


Kaynak: DHA
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