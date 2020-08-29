BAŞAKŞEHİR'DE HAVAYA ATEŞ EDEN KİŞİYE BEKÇİLERİN MÜDAHALESİ GÖRÜNTÜLERE YANSIDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAŞAKŞEHİR'DE HAVAYA ATEŞ EDEN KİŞİYE BEKÇİLERİN MÜDAHALESİ GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Emin YEŞİL-Taylan ERGÜN-Ali ABLAY / İSTANBUL DHA Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde başına silah dayayıp ve etrafa ateş açarak ilerleyen bir kişi bir binaya girdi.

BAŞAKŞEHİR'DE HAVAYA ATEŞ EDEN KİŞİYE BEKÇİLERİN MÜDAHALESİ GÖRÜNTÜLERE YANSIDI
29.08.2020 23:52 | Son Güncelleme: 29.08.2020 23:52

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Emin YEŞİL-Taylan ERGÜN-Ali ABLAY/ İSTANBUL DHA 

Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde başına silah dayayıp ve etrafa ateş açarak ilerleyen bir kişi bir binaya girdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde havaya ateş açan kişiye bekçiler yere doğru uyarı ateşinde bulunuyor. 

Edinilen bilgiye göre; devriye görevindeki bekçiler durumundan şüphelendikleri bir kişiye "Dur" ihtarında bulundu. Kaçan şüpheli ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Şüpheli ardından belindeki silahını başına dayayıp "Yaklaşırsanız kendimi öldürürüm" dedi. Olay yerine çok sayıda takviye ekip gönderildi. Silahlı kişi bir süre havaya da ateş açarak ilerledikten sonra çevredeki bir binaya girdi. Olay yerine müzakereci ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisin ikna çalışması sürerken özel harekat polislerinin binada ve çevresinde güvenlik önlemi sürüyor.

BEKÇİLERİN MÜDAHALE ANI

Öte yandan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde havaya ateş açan kişiye bekçiler yere doğru uyarı ateşinde bulunuyor. 

Görüntü dökümü: ---------------------Havaya ateş açan kişi (Mavi tişörtlü)-Polislerin ikna çabaları -Silah sesi duyulması-Bina önünden görüntü-Detaylar -Havaya ateş açarak ilerleyen kişi(CEP TELEFONU)-Polislerin ikna çabaları(CEP TELEFONU) 

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi Yaşam
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Dünya
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı 3. Sayfa
Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Spor
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada 3. Sayfa
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Bizim tamamen masum taraf olduğumuza inanmıyorum
Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Bizim tamamen masum taraf olduğumuza inanmıyorum
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına 'vur' emri verildi
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi
Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü
Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri 'işe yaramaz' buldu
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Fatih Terim, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü Galatasaray'a istiyor
Fatih Terim, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü Galatasaray'a istiyor
Fox TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli, ilk kez kamera karşısına geçti
Fox TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli, ilk kez kamera karşısına geçti
Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti
Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti
Dilek balonu ile sevgilisine evlilik teklifi yapan bir kişi yangına sebep oldu
Dilek balonu ile sevgilisine evlilik teklifi yapan bir kişi yangına sebep oldu
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Son dakika: İdlib'de askeri birliğimize bombalı araçla saldırı girişimi: 9 askerimiz yaralandı
Son dakika: İdlib'de askeri birliğimize bombalı araçla saldırı girişimi: 9 askerimiz yaralandı
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Faik Öztrak Fahrettin Koca Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Onur Saylak Fatma Girik Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Caner Erkin Eddie Newton Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Savaş Evlilik Yunanistan
Şu an buradasınız: BAŞAKŞEHİR'DE HAVAYA ATEŞ EDEN KİŞİYE BEKÇİLERİN MÜDAHALESİ GÖRÜNTÜLERE YANSIDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 23:56:00. #1.15#
title