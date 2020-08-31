BAŞAKŞEHİR'DE HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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BAŞAKŞEHİR'DE HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Başakşehir'de rastgele havaya ateş açan şüpheli tutuklandı.

31.08.2020 12:00 | Son Güncelleme: 31.08.2020 13:33

Başakşehir'de rastgele havaya ateş açan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin uyuşturucu suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde Başakşehir, Yaşargül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin bekçileri şüpheli buldukları bir kişiyi durdurmak istedi. Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli havaya ateş açtı. Başına silah dayayan şüpheli kendini öldüreceğini söyleyerek kaçmaya başladı. Şüphelinin bir binaya sığınmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen müzakereci polis ekipleri şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Kaçmaya çalışan şüphelinin elindeki silahını girdiği yerde Mehmet K.'ya vermeye çalıştığı ve kaçması için yardım istediği belirtildi. Polisin dört saatlik çabası sonucu şüpheli Mehmet B.(36) ve Mehmet K. yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Şüphelinin uyuşturucu suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli Mehmet B. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelinin havaya ateş ettiği anlar ve polisin ikna etme çalışmaları kameralara yansıdı.

BAŞAKŞEHİR'DE HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: DHA

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