Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Top kapma idmanıyla devam eden antrenmanın taktik çalışmanın ardından çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
PFDK'nın İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık ceza sizce doğru mu?— Haberler (@Haberler) December 2, 2021
AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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