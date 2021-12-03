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Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Top kapma idmanıyla devam eden antrenmanın taktik çalışmanın ardından çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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