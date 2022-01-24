Başakşehir'de hastanede hemşireyi darbeden 4 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D'yi darbettikleri gerekçesiyle 4 şüpheli hakkında "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından ayrı ayrı 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar değişen oranlarda...

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D'yi darbettikleri gerekçesiyle 4 şüpheli hakkında "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından ayrı ayrı 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları istemiyle iddianame hazırlandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde görevli hemşire olan müşteki Gülhan D'nin 16 Ocak 2022'de kan alma merkezinde görev yaptığı, aynı gün 22.00 sıralarında G. A. isimli hastanın kan alma işlemini bitirip başka bir hastanın trombosit alma işlemine başladığı ifade edildi.

Müşteki hemşirenin başka bir hastanın işlemini gerçekleştirdiği esnada hasta G.A'nın müştekiye "ben kalkabilir miyim" dediği, müştekinin "kendinizi iyi hissediyorsanız kalkabilirsiniz" demesi üzerine hasta G.A'nın müştekiyi beklemeden koridora çıktığı ve ardından baygınlık geçirdiği aktarıldı.

İddianamede, olaya müdahale eden doktor ile hemşirelerin hastayı tekrardan kan alma odasına götürdükleri ifade edilerek, hastanın yakınları olan şüphelilerden Aycan K'nin müştekiye hitaben "bana ismini ver, seni işinden edeceğim, sana göstereceğim" dediği, şüphelilerden Hüseyin K'nin ise müştekiye küfür ettiği kaydedildi.

Müştekinin hasta yakınlarına karşılık vermediği aktarılan iddianamede, şüphelilerden Nurcan K'nin hemşire Gülhan D'nin saçını çektiği ve sağa sola savurarak baş örtüsünü açtığı anlatıldı.

"Hamile uyarılarına aldırmadılar"

Şüpheli Rıdvan K'nin de saldırıdan kurtulmaya çalışan müştekinin suratına diziyle vurduğu, müşteki Gülhan D'nin bu hamle ile yere düştüğü belirtilen iddianamede, sonrasında bütün şüphelilerin Gülhan D'ye saldırdıkları kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin ellerindeki poşet ve benzeri şeyleri hemşire Gülhan D'ye fırlattıkları, Nurcan K'nin ise müştekinin karnına tekmeler attığına vurgu yapılarak, etraftan gelen "yapmayın kadın hamile" uyarılarına rağmen şüphelinin eylemlerine devam ettiği anlatıldı.

Kendisini odaya kilitleyerek saldırılardan kurtulan müştekinin şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu belirtilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora göre müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı ifade edildi.

İddianamede, şüphelilerin sağlık hizmeti almak için gittikleri hastanede, sağlık hizmeti veren hemşireye karşı üzerlerine atılı suçları işlediklerine dikkat çekildi.

???????İddianamede, şüpheli Hüseyin K'nin "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından, şüpheliler Nurcan K. Rıdvan K. ve Aycan K. hakkında ise "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından ayrı ayrı 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.