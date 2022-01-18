Başakşehir'de hastanede hemşireyi darbeden 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Başakşehir'de hastanede hemşireyi darbeden 2 şüpheli tutuklandı

Başakşehir'de hastanede hemşireyi darbeden 2 şüpheli tutuklandı
AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ocak Pazar akşam Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hemşire Gülhan D'nin darbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, kan alma işlemi sırasında çıkan tartışmanın ardından 4 hasta yakınının hemşireyi darbettiği belirlendi.

Olaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden Rıdvan K. ve oğlu Hüseyin K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Aycan K. ve Nurcan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, Sakura, Ocak, Güncel, Haber

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