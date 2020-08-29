BAŞAKŞEHİR'DE HAREKETLİ DAKİKALAR
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Emin YEŞİL-Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHABaşakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde başına silah dayayıp ve etrafa ateş açarak ilerleyen bir kişi bir binaya girdi.
29.08.2020 22:14 | Son Güncelleme: 29.08.2020 22:20
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Emin YEŞİL-Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA
Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde başına silah dayayıp ve etrafa ateş açarak ilerleyen bir kişi bir binaya girdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Binaya özel harekat polisleri operasyon düzenliyor.
Kaynak: DHA