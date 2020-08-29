BAŞAKŞEHİR'DE HAREKETLİ DAKİKALAR Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Emin YEŞİL-Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHABaşakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde başına silah dayayıp ve etrafa ateş açarak ilerleyen bir kişi bir binaya girdi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Emin YEŞİL-Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde başına silah dayayıp ve etrafa ateş açarak ilerleyen bir kişi bir binaya girdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Binaya özel harekat polisleri operasyon düzenliyor. Kaynak: DHA