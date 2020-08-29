BAŞAKŞEHİR'DE HAREKETLİ DAKİKALAR (1)
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BAŞAKŞEHİR'DE HAREKETLİ DAKİKALAR (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde başına silah dayayıp ve etrafa ateş açarak ilerleyen bir kişi bir binaya girdi.

BAŞAKŞEHİR'DE HAREKETLİ DAKİKALAR (1)
29.08.2020 21:01 | Son Güncelleme: 29.08.2020 21:01

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA 

Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde başına silah dayayıp ve etrafa ateş açarak ilerleyen bir kişi bir binaya girdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri operasyon düzenliyor. 

Görüntü dökümü: -------------Bina önünden görüntü-Detaylar  

 


Kaynak: DHA

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