BAŞAKŞEHİR'DE HAREKETLİ DAKİKALAR (1) Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde başına silah dayayıp ve etrafa ateş açarak ilerleyen bir kişi bir binaya girdi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde başına silah dayayıp ve etrafa ateş açarak ilerleyen bir kişi bir binaya girdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri operasyon düzenliyor. Görüntü dökümü: -------------Bina önünden görüntü-Detaylar Görüntü dökümü: -------------Bina önünden görüntü-Detaylar

Kaynak: DHA