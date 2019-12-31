: Başakşehir'de hafriyat tırı devrildi; 15 tonluk hafriyat yola döküldü

31.12.2019 14:11 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:14

Başakşehir'de yaklaşık 15 tonluk yük taşıyan hafriyat tırı devrildi. Yan yatan tırdaki yaklaşık 15 ton taş, kum ve ıslak çimento yola döküldü.

Kaza saat 12.00 sıralarında Başakşehir Mimar Kemalettin Bulvarı Kayaşehir kavşağında meydana geldi. Dorseninde yaklaşık 15 tonluk taş, kum ve ıslak çimento yükü bulunan 06 FZ 7318 plakalı tır kavşakta dönüş yaptığı sırada yan yattı. Üstü açık dorsede bulunan hafriyatın tamamı yola döküldü.

Kaza nedeniyle olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği kavşakta trafik tek şeritten devam etti. Ayrıca olay yerine iki kurtarma vinci getirildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yan yatmış olan tır ve dorsesi kaldırılarak olay yerinden götürüldü.

Kazayı yara almadan atlatan şoför Enes T., Dorseyle dönüyordum, malzeme cıvık olunca sola doğru yattı. Dorse yatınca kafa da aşağı indi. Herhangi bir şeyim yok dedi. Kamyonun kaldırılmasının ardından olay yerine gelen belediye ekipleri yola dökülen hafriyat malzemesini iş makinesi ile kamyonlara doldurarak yolu temizledi.

Kaynak: DHA

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