Başakşehir'de hafriyat kamyonu otoyola devrildi
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Başakşehir'de hafriyat kamyonu otoyola devrildi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu otoyola devrildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken iki lastiği birden patlayan hafriyat yüklü kamyon devrildi.

BAŞAKŞEHİR Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken iki lastiği birden patlayan hafriyat yüklü kamyon devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada kamyondaki hafriyat otoyola savruldu. O sırada otoyoldan araç geçmemesi olası bir facianın önüne geçti. 

Kaza, saat 13.30'da Kuzey Marmara Otoyolu, Fenertepe mevkii, Kemerburgaz istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki İbrahim Toktay yönetimindeki 50 AT 900 plakalı hafriyat kamyonun iki lastiği birden patladı. Bu nedenle kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü, kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkabildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, devrilen kamyondaki hafriyat toprağı otoyola dağıldı. Kamyonun devrildiği sırada otoyoldan araç geçmemesi olası bir facianın önüne geçti. Kaza sonrası otoyola dökülen hafriyat toprağı nedeniyle bir süre trafik akışı tek şeritten sağlandı. Otoyola dökülen hafriyat toprağının temizlenmesinin ve devrilen kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. 


- İstanbul
Başakşehir'de hafriyat kamyonu otoyola devrildi
Başakşehir'de hafriyat kamyonu otoyola devrildi
Başakşehir'de hafriyat kamyonu otoyola devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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