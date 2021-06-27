Başakşehir'de hafif ticari aracın servise çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
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Başakşehir'de hafif ticari aracın servise çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Başakşehir'de, servis aracına arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Başakşehir'de, servis aracına arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Edirne istikametine giden "34 FC 9049" plakalı hafif ticari aracın sürücüsü M.E, henüz bilinmeyen nedenle aracının hakimiyetini kaybetti.

Ticari araç, yan şeritte bulunan "34 LAT 216" plakalı servis aracına arkadan çarptı.

Kazada, 2 araç bariyerlere çarparken, ticari aracın sürücüsü M.E. yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik normale döndü. Araçları kaldırma çalışması ise sürüyor.

Başakşehir'de hafif ticari aracın servise çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
Başakşehir'de hafif ticari aracın servise çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
Başakşehir'de hafif ticari aracın servise çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
Başakşehir'de hafif ticari aracın servise çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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