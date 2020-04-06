Başakşehir'de hafif ticari araç ile çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
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Başakşehir, Araç, Güncel

Başakşehir'de hafif ticari araç ile çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı

Başakşehir'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

06.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:00
Başakşehir'de hafif ticari araç ile çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı

Başakşehir'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, meraklı vatandaşlar sosyal mesafeye aldırış etmeden kazayı izledi.

Kaza, akşam saatlerinde Başakşehir Şahintepe Mahallesi Adım Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EP 1574 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde giden 34 CRZ 982 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sokaktaki direğe çarpıp takla attı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobil içinde sıkışan Berna C.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı kadın sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan kadın ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralanan diğer kişi ayakta tedavi edildi.

Kazayı gören vatandaşlar sosyal mesafeye aldırış etmedi

Yetkililer vatandaşları korona virüse karşı evde kalmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde sürekli uyarırken, kazayı gören meraklı vatandaşlar uyarılara aldırış etmeden iç içe girerek kazayı seyretti. Olay yerindeki polis ekipleri, vatandaşları dağıtmak ve evlerine yönlendirmek için uzun süre çaba harcadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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