BAŞAKŞEHİR'DE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KURYELERE SALDIRDI

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Ersan SAN BAŞAKŞEHİR'de, bir sitenin güvenlik görevlisi ile motosikletli kuryeler arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlisinin kuryelere saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Başakşehir 4. Etap'ta bulunan bir sitenin girişinde meydana geldi. İddiaya göre; siteye sipariş getiren kuryeler, bir süre bekledikten sonra kapının açılmaması üzerine kornalarına bastı. Korna seslerini duyan güvenlik görevlisi ile kuryeler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik görevlisi kuryelerin motorlarını tekmeleyerek zarar vermeye başladı. Kuryeler ise durumu polis ekiplerine bildirdikten sonra o anları cep telefonuyla kaydetmeye çalıştı. Kendisini görüntülediklerini gören güvenlik görevlisi, bu kez de kuryelere saldırdı. Güvenlik görevlisini çevredekiler sakinleştirdi. Güvenlik görevlisinin kendisini görüntüleyen kuryelere saldırdığı anlar, kuryelerin cep telefonu kamerasına yansıdı.