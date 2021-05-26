Başakşehir'de gönül köprüleri kuruldu
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Başakşehir'de gönül köprüleri kuruldu

Başakşehir'de gönül köprüleri kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte sosyal yardım çalışmalarına hız verildi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte sosyal yardım çalışmalarına hız verildi. Gencinden yaşlısına, engellisinden afet mağduruna kadar ihtiyaç sahipleri bir an olsun yalnız bırakılmadı. Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinin verildiği Başakşehir'de, binlerce gönül köprüsü kuruldu.

DestekKart başta olmak üzere hayata geçirdiği sosyal yardım projeleriyle Türkiye'ye örnek olan Başakşehir Belediyesi, gönül belediyeciliğinin güzel örneklerini veriyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmalar, Başkan Yasin Kartoğlu'nun 2017 yılında göreve gelmesiyle birlikte hız kazandı. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 100 bin, giyim yardımı için 50 bin olmak üzere toplam 150 bin DestekKart verildi.

Gönül sofraları kuruldu

Evde yemek yapamayacak durumda olan yaşlı, engelli ve yakını bulunmayan vatandaşların evlerinde her gün gönül sofraları kuruldu. İhtiyaç sahiplerine 71 bin 704 kez sıcak yemek hizmeti verildi. Başakşehir Belediyesi, yaşlı ve engelli ilçe sakinlerinin hanelerinde 20 bin 895 kez evde bakım hizmeti de sağladı.

Toplum sağlığına destek verildi

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında salgına yakalanan 4 bin Başakşehirliye destek paketi ulaştırılırken, ilk kez çocuk sahibi olan ailelere 10 bin 500 "hoş geldin bebek paketi" verildi.

Engeller kaldırıldı

Engelsiz bir Başakşehir için atılan adımlar kapsamında 180 engelli rampası ve 9 bin 409 engelsiz ulaşım yapıldı. Ayrıca 370 tekerlekli sandalyenin bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Eğitime destek verildi

İlçe genelinde ihtiyaç sahiplerine 29 bin 792 gıda paketi ulaştıran Başakşehir Belediyesi, eğitime destek amacıyla B aşakşehirli öğrencilere her eğitim öğretim yılında kırtasiye desteği sağlıyor.

Afet yaraları sarıldı

Yangın ve selden etkilenen 73 Başakşehirliye bakım ve onarım hizmeti verilirken, ihtiyaç sahiplerine 436 medikal bakım desteği ve 529 soba yardımı da yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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