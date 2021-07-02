Başakşehir'de Giuliano ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kısa sürede ailemizin önemli bir parçası olan Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı