Başakşehir'de geri geri gidilen otomobil yayaya böyle çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehir'de geri geri gidilen otomobil yayaya böyle çarptı

Başakşehir'de geri geri gidilen otomobil yayaya böyle çarptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR'de, sürücüsünün geri geri gittiği otomobil, yoldaki yayaya ve park halinde otomobile hafif şekilde çarptı.

BAŞAKŞEHİR'de, sürücüsünün geri geri gittiği otomobil, yoldaki yayaya ve park halinde otomobile hafif şekilde çarptı. Çarptığı kişinin tepkilerine aldırmayan sürücü aracını sürmeye devam ederek, bölgeden ayrıldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir kavşakta geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kavşağa geldikten sonra ne yapacağına karar veremeyen sürücü, otomobilini geri geri sürmeye başladı. Otomobil, önce yoldaki 3 yayadan birine, ardından park halindeki otomobile hafif şekilde çarptı. Çarptığı kişi ve çevredekilerin tepkilerine aldırmayan sürücü, aracını sürmeye devam ederek, bölgeden ayrıldı. 

 


Başakşehir'de geri geri gidilen otomobil yayaya böyle çarptı
Başakşehir'de geri geri gidilen otomobil yayaya böyle çarptı
Başakşehir'de geri geri gidilen otomobil yayaya böyle çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Vedat Bilgin Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Tarkan Zeki Müren Ahmet Kaya Ajda Pekkan
Spor Ali Koç Arda Turan Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başakşehir'de geri geri gidilen otomobil yayaya böyle çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 09:44:11. #1.16#

title