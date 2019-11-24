24.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:26

Başakşehir'de 'Gençlik Çalıştayı' sonuçlandı

İSTANBUL - Başakşehir'de düzenlenen 'Gençlik Çalıştayı' 2'nci gününde sonuç bildirgesinin açıklanması ile sona erdi.

Başakşehir Belediyesi'nin 22-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği Gençlerde Değişim ve Farklılaşan Talepler Çalıştayı, gençleri bir araya getirdi. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleşen çalıştay 2'nci gününde sonuç bildirgelerinin açıklanması ile son buldu. Gençlerin yoğun talep ile takip ettiği çalıştay da alanında profesyonel akademisyenler, yapılan araştırmalar ve raporları açıklandı. ARGETUS Araştırma Danışmanı Erol Erdoğan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda, 'Değer ve İnanç Farklılaşması', 'Bireyselleşme ve Sivil Topluma Katılım', 'Yerel Yönetim Siyaset ve Devlet Kurumlarına Karşı Tutum', 'Gençlerin Eğitim ve Kültür Talepleri', 'Yeni Ekonomi ve Gelecek Kaygısı' konu başlıklarında komisyon başkanları raporların özet sunumunu yaptı. Çalışmalar da, komisyon raporu hazırlama, değerlendirme ve politika önerisi yapıldı. Çalıştayın ardından hazırlanan raporlar davetlilere dağıtıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, konuşmaların ardından komisyon üyeleri ve başkanlarına plaket takdim etti.



"Doğru iletişim dilini bu sayede oluşturmuş olacağız"

Gençlik Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinin açıklanmasının ardından konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "İlk fikirler oluşturulduğunda ben özellikle sordum tamam yapalım ama neden yapalım diye sordum. Ortak istişarelerle herkes sorun konuşuyor ama sonuç yok işte fikir böyle başladı. Sonunda böyle bir çalıştayın raporlanabilecek bir kitapçıkla ve sorunların cevaplarını da oluşturarak gençlere sorarak onu sadece Başakşehir'in bir konusuymuş gibi değil tüm Türkiye'nin konusuymuş gibi herkese ulaştırmayı amaçladık. Ben öncelikle bu komisyona değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir emek var. Öncesinde saha çalışmaları yapıldı. Gençlere sorular sorduk. Onlardan veriler alındı. Çünkü biz kendimizce tahminlerde bulunduk. Onların düşünceleriyle ilgili biz şuan en azından onlar gibi düşünmeyi öğrendik. Onlarla birlikte konuştuk ve tartıştık. Araştırmalarımızın sonuçlarını o kitapçığımızı belki bakanlığımızla beraber belki Türkiye'nin her noktasına ulaştırıp önce yerel belediyeler olarak bizim daha sonra devletin ve ailelerin neler yapması gerektiği hep beraber gördük. Doğru iletişim dilini bu sayede oluşturmuş olacağız" dedi.

Kaynak: İHA