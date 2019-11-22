22.11.2019 22:39 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:42

Başakşehir'de Gençlik Çalıştayı'na gençlerden yoğun ilgi

-Çalıştay'da gençlerin sorunları ele alınacak

İSTANBUL - Başakşehir'de düzenlenen Gençlik Çalıştayı'na gençler yoğun ilgi gösterdi. Çalıştayın önemine değinen Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, "Gençliğin en büyük şikayeti onların dinlenmemesi özellikle onları dinleyeceğiz. Gençlerle ilgili saha projelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Başakşehir Belediyesi'nin 22-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği Gençlerde Değişim ve Farklılaşan Talepler Çalıştayı, gençleri bir araya getirdi. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleşen çalıştayın ilk gününde gençler yoğun ilgi gösterirken gençlerin, geleceklerine ve sorunlarına dair çözüm yolları ve sorunların çözümü konusunda yapılabilecekler konuşuldu. Çalıştaya Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan katıldı. Ayrıca Çalıştayda gençlerin talep ve beklentilerinin karşılanması konusunda yapılabileceklere dikkat çekildi. Türkiye'deki 9 üniversiteden akademisyenlerin katılacağı çalıştay kapsamında; 'Değer ve İnanç Farklılaşması', 'Bireyselleşme ve Sivil Topluma Katılım', 'Yerel Yönetim, Siyaset ve Devlet Kurumlarına Karşı Tutum', 'Gençlerin Eğitim ve Kültür Talepleri' ile 'Yeni Ekonomi ve Gelecek Kaygısı' başlıkları altında her biri bağımsız ve eş zamanlı komisyonlar düzenlendi. Öte yandan çalıştayda, İstanbul genelinde bin 948 gençle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen bilimsel araştırmanın sonuçları açıklandı.

"Amacımız gençleri dinlemek ve onları anlamak"

Çalışıtayın önemine değinen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bakanlığımızın ve İstanbul Üniversitesi'nin aynı zamanda araştırma firmalarının, medya kuruluşlarının ortak olduğu bir projeye Başakşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yapmamın mutlu gururunu yaşadık. Yarın çalıştayımız tamamlandıktan sonra hem sahada yapılan yaklaşık 2 bin kişilik yüz yüze görüşmelerden elde edilecek verilerin değerlendirmesi sonrasında çalıştayın sonuç raporunun açıklanması ile birlikte bu verileri tüm Türkiye ile paylaşmış olacağız. Amacımız gençleri dinlemek ve onları anlamak taleplerini onlardan dinlemek. Onlardan birebir aldığımız tespitleri rapor haline getirmek. Eğer biz buna doğru bir şekilde aracı olabildiysek ve neticelendirebilirsek bu bizim için en büyük onur ve mutluluk olur. Çalıştay içerisinde akademisyenlerimiz, firmalarımız ve aynı zamanda gençlerimiz var. Gençliğin en büyük şikayeti onların dinlenmemesi özellikle onları dinleyeceğiz. Gençlerle ilgili saha projelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 25 bin kişi ile yapılmış ve devam eden Gençlik Olimpiyatı var. Türkiye'deki en büyük gençlik faaliyetlerinden bir tanesi 6 ay boyunca süren bu gençlik faaliyetlerinde amacımız gençlerimizin kültür, sanat, spor gibi her dalda farklı ortamlarla kaynaşmasını sağlamak hem de bu rekabetle birlikte alanında uzmanları keşfedebilmek" dedi.

"Bizi spor ve gelecek kaygısı konusunda aydınlattı"

Çalıştayın çok faydalı olduğunu söyleyem Edanur Sude Çönt, "Bu seminerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bizi spor ve gelecek kaygısı konusunda aydınlattı. Başakşehir Belediyesi'nin bu tarz konularda ileride olduğunu düşünüyorum. Ben voleybol takımındayım. Bu konuda maçlar ve etkinlikler düzenliyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA