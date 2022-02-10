Başakşehir'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları - Haberler
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Başakşehir'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları

AA, Emrah Oktay - Spor
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Başakşehir'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, topla ısınmayla başlayıp, geniş alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

AA / Emrah Oktay - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Başakşehir, Cumartesi, Spor, Haberler

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