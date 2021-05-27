Başakşehir'de fren yerine gaza basan sürücü kuruyemişçiye girdi
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Başakşehir'de fren yerine gaza basan sürücü kuruyemişçiye girdi

Başakşehir'de fren yerine gaza basan sürücü kuruyemişçiye girdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR'de aracını park etmek isteyen sürücü fren yerine gaza basında kuruyemişçiye girdi.

BAŞAKŞEHİR'de aracını park etmek isteyen sürücü fren yerine gaza basında kuruyemişçiye girdi. 

Olay, saat 13.00 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir Gölet mevkiinde bulunan bir kuruyemişçide meydana geldi. Otomobil sürücüsü kadın, aracını dükkanların bulunduğu noktaya park etmek istedi. Bu esnada fren yerine gaza basınca kuruyemişçi dükkanına girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza esnasında yan dükkanda çalışan Batuhan Bulu, "Burada çalışıyorduk. Hanımefendi buraya yaklaşacaktı. Fren yerine gaza basınca direk dükkana daldı. Frene bir daha basamadı. Sürekli daha çok gaz verdi. Yaralanan olmadı. Kimsenin burnu bile kanamadı çok şükür" dedi. 

 


Başakşehir'de fren yerine gaza basan sürücü kuruyemişçiye girdi
Başakşehir'de fren yerine gaza basan sürücü kuruyemişçiye girdi
Başakşehir'de fren yerine gaza basan sürücü kuruyemişçiye girdi
Başakşehir'de fren yerine gaza basan sürücü kuruyemişçiye girdi
Başakşehir'de fren yerine gaza basan sürücü kuruyemişçiye girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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