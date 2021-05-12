- Başakşehir'de Filistin'e destek konvoyu

17 Mayıs Pazartesi yüz yüze eğitim olacak mı? MEB, kafa karışıklığını giderdi

- Başakşehir'de Filistin'e destek konvoyu İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan vatandaşlara müdahalesi ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı, Filistinlilere destek amacıyla çok sayıda aracın katılımıyla Başakşehir'de konvoy düzenlendi.

- Başakşehir'de Filistin'e destek konvoyu

İSTANBUL - İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan vatandaşlara müdahalesi ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı, Filistinlilere destek amacıyla çok sayıda aracın katılımıyla Başakşehir'de konvoy düzenlendi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara müdahalesi ve Filistinlilere yönelik saldırılarına tepkiler sürerken Türkiye'nin birçok noktasında Filistinlilere destek de devam ediyor. Bu kapsamda Başakşehir'de Filistinlilere destek vermek amacıyla konvoy düzenlendi. Çok sayıda aracın katıldığı konvoyda ilçe genelinde korna çalarak ilerleyen vatandaşlar, araçlarının camından Türk ve Filistin bayrakları sallayarak İsrail'i protesto etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı