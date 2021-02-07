Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
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Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

07.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:54
Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 9 Şubat Salı günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 9 Şubat Salı günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

İlk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapılan idmanda daha sonra sahaya geçildi. Sahada ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Çalışma, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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