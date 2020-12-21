Başakşehir'de Fenerbahçe hazırlıkları devam etti
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Başakşehir'de Fenerbahçe hazırlıkları devam etti

21.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:15
Başakşehir'de Fenerbahçe hazırlıkları devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Orta ve şut çalışmasıyla idman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın 18.00'de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL

Başakşehir'de Fenerbahçe hazırlıkları devam etti
Başakşehir'de Fenerbahçe hazırlıkları devam etti
Başakşehir'de Fenerbahçe hazırlıkları devam etti
Başakşehir'de Fenerbahçe hazırlıkları devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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