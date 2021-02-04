Başakşehir'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

İlk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapılan idmanda daha sonra sahaya geçildi. Sahada ısınma hareketleriyle başlayan idman, 4'e 1 pas oyunuyla devam etti. Çalışma, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay