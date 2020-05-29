Başakşehir'de fabrikada patlama (2) Başakşehir'de bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Başakşehir'de bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şehit Semih Balaban Caddesi'ndeki bir tekstil fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın içindeki bazı yapılarda göçük oluştu.

Durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle 2 fabrika çalışanının hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin patlama anında çıkan yangına müdahaleleri devam ediyor.

Kaynak: AA