Başakşehir'de evde kalan vatandaşlara bando takımından müzik ziyafeti
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Başakşehir'de evde kalan vatandaşlara bando takımından müzik ziyafeti

Başakşehir'de evde kalan vatandaşlara bando takımından müzik ziyafeti
02.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:17

Başakşehir'de evde kalan vatandaşlara bando takımından müzik ziyafeti Başakşehir Belediyesi, üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Başakşehirlileri yalnız bırakmadı.

Başakşehir'de evde kalan vatandaşlara bando takımından müzik ziyafeti

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Başakşehirlileri yalnız bırakmadı. Ramazan ayı dolayısıyla Kayaşehir'de tasavvuf, Bahçeşehir'de ise bando konserleri verildi. Başakgiller de evde kalan çocukları eğlendirmek için sokağa çıktı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle devam eden hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması, Başakşehir'de renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. 1-2-3 Mayıs tarihlerindeki kısıtlama nedeniyle ilçe sakinleri yine evlerindeydi. Sokaklar boş olsa da Başakşehir Belediyesi, geçen yıllardaki Ramazan aylarını aratmayacak etkinliklere imza attı.

Kayaşehir'de tasavvuf musikisi rüzgarları esti

Ramazan ayı dolayısıyla sosyal etkinlikler ve konserler, Başakşehirlilerin ayağına kadar götürüldü. Kayaşehir'de tasavvuf musikisi ekibi, dört farklı noktada konser verdi. Mobil platform üzerinden yükselen ilahi ve ezgileri duyarak pencere ve balkonlara çıkan Başakşehirliler, doyumsuz müzik ziyafetine ortak oldu.

Başakgiller evdeki çocuklar için sokakta

Tasavvuf musikisi konserlerinin ardından Başakşehir'in geri dönüşüm kahramanları Başakgiller sahneye çıktı. Başakcan, Süper Pati ve Dönüştör Fikri'den oluşan maskot ekibi, kendilerine özel şarkılarla pencere ve balkonlara çıkan çocukları eğlendirdi. Başakgiller, pencere ve balkonlara yaklaşarak çocukları selamladı. Maskotlar, çocuklarla birlikte objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.

Bando Takımı Bahçeşehir'i coşturdu

Bahçeşehir Vaditepe'de ise bando coşkusu vardı. Vaditepe'deki dört bölgede Bando Takımı, yarım saatlik konserler verdi. Vaditepe 4. Bölge'den başlayan konserde, enstrümanların sesini duyan vatandaşlar balkon ve pencerelere koştu. Bando takımının arka arkaya çaldığı hareketli parçalara Başakşehirliler alkışlarla eşlik etti. İftar öncesi bando konseriyle sürpriz yaşayan Bahçeşehirliler, organizasyondan memnun kaldı. Hem tasavvuf hem de bando konserleri, sokağa çıkma kısıtlama süreleri boyunca Başakşehir'in farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.

Başakşehir'de evde kalan vatandaşlara bando takımından müzik ziyafeti

Kaynak: İHA

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