Başakşehir'de etrafa ve bekçilere ateş açan kişi 4 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı (geniş...
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Başakşehir'de etrafa ve bekçilere ateş açan kişi 4 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı (geniş...

BAŞAKŞEHİR'de akşam saatlerinde devriye gezen gece bekçileri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durması için ikazda bulundu.

Başakşehir'de etrafa ve bekçilere ateş açan kişi 4 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı (geniş...
30.08.2020 02:01 | Son Güncelleme: 30.08.2020 02:01
BAŞAKŞEHİR'de akşam saatlerinde devriye gezen gece bekçileri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durması için ikazda bulundu. Bekçilerin ikazlarına aldırış etmeyen kişi yaya olarak kaçmaya başladı. Bir süre bekçilerden kaçan şüpheli belinden silahını çıkararak önce başına dayadı. "Yaklaşırsanız kendimi öldürürüm" diyen şüpheli daha sonra da etrafa ve bekçilere doğru ateş açtı. Olay yerine Özel Harekat polisleri de dahil çok sayıda polis sevk edildi. Bina içine saklanan şüpheli müzakereci polislerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu silahını da bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin 16 yıl kesinleşmiş cezası olan cezaevi firari Mehmet Bağ olduğu öğrenildi. 

Olay Başakşehir, Kayabaşı Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Yaşargil Caddesi üzerinde devriye gezen gece bekçileri durumundan şüphelendikleri adının Mehmet Bağ (36) olduğu öğrenilen bir kişiyi durdurarak kimlik istedi. Durmayarak kaçmaya başlayan Bağ, kovalamacanın ardından belinden silahını çıkarak önce başına dayadı. Cadde üzerinde bir sitenin bahçesine giren  Bağ, başına dayadığı silah ile bekçilere "Yaklaşırsanız kendimi öldürürüm" diyerek direndi. 

ETRAFA VE BEKÇİLERİN ÜZERİNE ATEŞ AÇTI

Gece bekçileri telsizden hemen olay yerine takviye ekiplerin gelmesi yönünde anons geçti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada silahını başına dayayan Bağ, etrafa ve gece bekçilerinin üzerine rastgele ateş açtı. Bekçiler şüphelinin bacak kısmını hedef gözeterek silahla müdahale etti. Şüpheli Bağ, sol ayağından isabet almasına rağmen kaçmaya devam etti. Olay yerine gelen polisler Bağ'ın bulunduğu alan çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çelik yeleklerini giyen polis ekipleri Bağ'ı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Bu sırada olay yerine Özel harekat polisleri de çağrıldı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde sağlık ekipleri hazır beklerken, itfaiye ekipleri de geldi. 

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BİNAYA GİRDİ

Etrafa rastgele ateş açan Bağ, bir süre yaya olarak ilerledikten sonra 28 katlı binaya girerek saklandı. Özel harekat polisleri de dahil polis ekipleri binanın etrafını sararak önlem aldı. Müzakereci polis ekipleri Bağ'ın bulunduğu yeri tespit etmek için binaya girdi. Özel harekat polisleri de şüphelinin olduğu düşünülen boş dairelerin kapısını kırarak içeri girdi. Yapılan araştırmada elinde silahla kaçan şüphelinin 13. katta bulunan bir daire de olduğu tespit edildi. Önce müzakereci polisler şüpheli ile temas kurdu. Bir süre Bağ ile konuşan polis ekipleri şüpheliyi ikna etti. 

GÖZALTINA ALINDI, BİNA SAKİNLERİ ALKIŞ TUTTUPolis ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu şüpheli silahı ile birlikte teslim oldu. Özel harekat polislerinin eşliğinde binadan çıkarılan Bağ'ı ekip aracıyla sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin gözaltına alındığını gören site sakinleri pencerelerden polisi alkışladığı görüldü. Şüphelinin götürülmesiyle vatandaşların rahat bir nefes aldığı görüldü. 

ŞÜPHELİ CEZAEVİ FİRARİSİÖte yandan Mehmet Bağ'ın cezaevi firarisi olduğu, 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra 6 farklı dosyadan da aranmasının bulunduğu öğrenildi. 

ŞÜPHELİNİN ARACI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜŞüpheliye ait olduğu öğrenilen lüks bir otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede park halinde duran lüks aracın üzerinde takılı olan plakanın sahte olduğunu otomobilin de borç yüzünden yakalanmasının olduğu tespit etti. 

ŞÜPHELİNİN VURULMA ANI CEP TELEFON KAMERASINDAAyrıca, gece bekçisi ile şüpheli arasında ki kovalama anları bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Bekçilerin şüpheliyi durdurmak için yere ateş açtığı ve şüphelinin de kaçtığı görülüyor. 

Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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