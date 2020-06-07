Başakşehir'de eski ve yeni site yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
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Başakşehir'de eski ve yeni site yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı

Başakşehir'de bir sitenin eski ve yeni yönetimi arasında çıkan kavgada, emekli polis olduğunu öğrenilen bir şahıs, tartıştığı kişilere mermi yağdırdı.

Başakşehir'de eski ve yeni site yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
07.06.2020 00:22 | Son Güncelleme: 07.06.2020 00:22

Başakşehir'de bir sitenin eski ve yeni yönetimi arasında çıkan kavgada, emekli polis olduğunu öğrenilen bir şahıs, tartıştığı kişilere mermi yağdırdı. Olayda yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 23.30 sıralarında Başakşehir Kayaşehir 12. Bölge Botanik Sokak'ta bulunan sitenin içerisinde yaşandı. İddiaya göre, sitenin eski ve yeni yönetimi bir araya gelerek konuşmaya başladı. Eski ve yeni yönetim arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine emekli polis olduğu öğrenilen Z.S. isimli bir kişi iki eline aldığı silahla tartıştığı kişilere mermi yağdırdı. Yaşanan olayda 5 kişi yaralanarak kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli emekli polis Z.S. ve oğlu G.S. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü.

"Siteyle alakası olmayan bir şahıs geldi silahı çıkartıp rast gele sıkmaya başladı"

Olayı anlatan bir site sakin, "Mevcut olan yönetimin bir şekilde bizimle uzlaşmasını bekledik. Bu esnada problem çıkmasın diye güvenlik kurumunu arayarak takviye kuvvet istedik. Ama güvenlikten önce eski yönetimin babası geldi. Aslında siteyle alakası olmayan bir şahıstı. Emekli polis olduğunu söyledi, silahı çıkartıp rast gele sıkmaya başladı" dedi.

Polis ekipleri incelemelerini sürdürürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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