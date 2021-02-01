Başakşehir'de eşini zorla bir araca bindirmek isteyen şüpheli yakalandı
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Başakşehir'de eşini zorla bir araca bindirmek isteyen şüpheli yakalandı

01.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:34
Başakşehir'de eşini zorla bir araca bindirmek isteyen şüpheli yakalandı

Başakşehir'de eşini zorla bir araca bindirmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Başakşehir'de eşini zorla bir araca bindirmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bazı basın yayın kuruluşlarında "Başakşehir'de bir kadını zorla araca bindirmek isteyen şahsa vatandaşlar engel oldu" başlıklarıyla yer alan konuya ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından Başakşehir Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde ikamet ettiği belirlenen M.B. isimli kadınla görüştü. Kadın, polise eşinden boşanmak istediğini anlattı.

Polis, aynı gün şüpheli M.B'yi yakaladı. Hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan adli işlem yapılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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