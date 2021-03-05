BAŞAKŞEHİR'DE EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

BAŞAKŞEHİR'DE EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI

05.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:32

Başakşehir'de eşi Emrullah Kurt tarafından evinin önünde öldürülen 46 yaşındaki Nebahat Kurt'un cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Başakşehir'de eşi Emrullah Kurt tarafından evinin önünde öldürülen 46 yaşındaki Nebahat Kurt'un cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Kurt'un yakınları Kumar borcu olduğu söyleniyor. Nebahat Kurt'tan para talebinde bulunuyor. Para vermeyince de katlediyor diye konuştu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitede yaşanmıştı. İddiaya göre kumar borcu olan Emrullah Kurt, 46 yaşındaki eşi Nebahat Kurt'tan para istedi. Çift bu konuda tartışma yaşarken dün evin önünde spordan dönen eşini bekledi. Eşini silahla vurarak öldüren adam daha sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı. Kadının yakınları olay yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, katilin yakalanması için çalışma başlattı.

ANKARA'DA İNTİHAR ETTİ

Katil koca olayın ardından Ankara'ya kaçtı. Polis Emrullah Kurt'un Ankara'da olduğunu tespit etti. Ankara Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kurt'u yakalamaya çalıştığı sırada Emrullah Kurt, babasının evinin önünde başına ateş ederek intihar etti.

KADIN CİNAYETLERİ SON BULSUN

Nebahat Kurt'un cenazesi Bahçelievler'de bulunan Adli tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada işlemleri tamamlanan kadının cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Yakınları kurum önünde uzun süre gözyaşı döktü. Yaşanan olayı anlatan 46 yaşındaki kadının kuzeni Ramazan Demir, Kumar borcu olduğu söyleniyor. Nebahat Kurt'tan para talebinde bulunuyor. Para vermeyince de katlediyor. Artık kadın cinayetlerinin de son bulmasını istiyoruz. Canilerin gezmemesi gerekiyor. Daha önce aralarında anlaşmazlık yaşanmıştı. Boşandılar sonra tekrar anlaştılar. 1-2 yıldır birlikte yaşıyorlardı. Resmi nikahlılardı. Kendi evlerinin önünde cinayeti gerçekleştirmiş. Eski eşinden çocukları ile görüştüğü söyleniyor. Sonra kendini de öldürdüğü söyleniyor. Ankara'daydı çocukları. Kadın cinayetleri son bulsun. Kadınlar çaresiz değildir. Nebahat son olur diye konuştu. Eniştesi Kadir Arabacı ise Bize telefon geldi öyle öğrendik. Nebahat yerde yatıyor eşi vurdu dendi. Spordan geliyor aracı arkaya çekiyor. Orada pusu kuruyor. Orada öldürüyor sonra kendi arabasıyla kaçıyor dedi.

Yakınları tarafından teslim alınan Nebahat Kurt'un cenazesi defnedilmek üzere Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.

BAŞAKŞEHİR'DE EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI
BAŞAKŞEHİR'DE EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI
BAŞAKŞEHİR'DE EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI
BAŞAKŞEHİR'DE EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Sedat Kapurtu Demet Özdemir
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAŞAKŞEHİR'DE EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 13:32:05. #1.16#
title