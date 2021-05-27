Başakşehir'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" semineri verildi
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Başakşehir'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" semineri verildi

Başakşehir'de 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' semineri verildi
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekiplerince "En İyi Narkotik Polisi: Anne" isimli seminerde, annelere uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi verildi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekiplerince "En İyi Narkotik Polisi: Anne" isimli seminerde, annelere uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi verildi.

Mehmet Emin Saraç Kültür Merkezi'nde verilen seminerde, günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biri olan uyuşturucu madde kullanımının kişiye olan nörolojik etkileri ve buna bağlı olarak farklı suçlarla karşılaşılması ile beraberinde ortaya çıkan toplumsal güvenlik sorunları ele alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı seminerde, uyuşturucu suçlarının arkasında yatan nedenlerin ve risk faktörlerinin belirlenerek etkin strateji ve faaliyetlerin yürütülmesiyle sürdürülebilir güçlü bir mücadelenin nasıl verileceği anlatıldı.

Madde kullanıcılarının çoğunluğunun aile fertleriyle birlikte yaşaması, çocukları uyuşturucu kullanan annelerin, bu durumdan ilk haberdar olmasının önemine vurgu yapıldı.

Uyuşturucuyla mücadelede "farkındalık" ve "bilinçlendirme" faaliyetlerinin hedeflendiği belirtilen seminerde, anne ve anne adayı yetişkinlere yönelik Emniyetin bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin seminerde yaptığı konuşmada, uyuşturucunun sadece bir bağımlılık mücadelesi veya narkotik madde mücadelesi gibi algılanamayacağını belirterek, "Başlı başına terörle eş zamanlı ve aynı amaç için hareket eden güç odaklarının, suç örgütlerinin iştigal ettiği bir alan. Yani uyuşturucu maddenin parası sadece uyuşturucu madde alanında kalan sınırlı bir durum değil asla. Sayın İçişleri Bakanımız da bunu hep asayiş toplantısında ifade ediyorlar. Narkotik parasıyla terörün finansmanı bir aradadır. Bunu bir kere özümsememiz ve benimsememiz gerekiyor." dedi.

Seminere, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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