Başakşehir'de emniyet şeridini ihlal eden sürücü drone ile yakalandı

BAŞAKŞEHİR'de emniyet şeridini ihlal eden otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından drone ile yapılan denetim sırasında tespit edilerek yakalandı.

BAŞAKŞEHİR'de emniyet şeridini ihlal eden otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından drone ile yapılan denetim sırasında tespit edilerek yakalandı. Otomobilde 3 gram esrar da ele geçirilirken, sürücü sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, dün E-80 TEM Otoyolu Ispartakule mevkii park alanı güney yolda droneli denetim düzenlendi. Denetimlerde trafikte seyir halindeyken emniyet şeridi ihlali yaptığı tespit edilen otomobil durduruldu. Tedirgin davranışlar sergileyen otomobil sürücüsü Ö.A., elindeki nesneyi araç koltuğunun cep kısmına koydu. Ekipler de otomobilde yaptıkları aramada 3 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Ö.A., hakkında "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-f, 23/2-a ve 44/1-b maddeleri gereğince idari işlem uygulandı. "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli Ö.A. sevk edildiği adli makamlarca da serbest bırakıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek