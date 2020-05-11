Başakşehir'de "Ekosisteme Dost" sivrisinek mücadelesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başakşehir'de "Ekosisteme Dost" sivrisinek mücadelesi

Başakşehir'de 'Ekosisteme Dost' sivrisinek mücadelesi
11.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:33

Başakşehir'de "Ekosisteme Dost" sivrisinek mücadelesi İlaçlama çalışmalarında, mobil ve insansız hava araçları kullanıldı Başakşehir Belediyesi İstanbul'da ilk kez hayata geçirilen "Teknolojik Ulusal Vektör Mücadelesi Hizmet Projesi" ile sivrisineklere karşı ekosisteme dost biyolojik...

Başakşehir'de "Ekosisteme Dost" sivrisinek mücadelesi

İlaçlama çalışmalarında, mobil ve insansız hava araçları kullanıldı

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi İstanbul'da ilk kez hayata geçirilen "Teknolojik Ulusal Vektör Mücadelesi Hizmet Projesi" ile sivrisineklere karşı ekosisteme dost biyolojik mücadele başlattı. Başka canlılara zarar vermeyen ilaçlama çalışmalarında, mobil ve insansız hava aracı teknolojileri kullanılıyor.

Başakşehir Belediyesi, sivrisineklerin bulunduğu alanları kontrol altına almak için teknolojik bir proje hazırladı. Mobil ve insansız hava aracı teknolojileriyle donatılan proje ile elde edilen tüm veriler oluşturulan veri merkezinde işleniyor. Sivrisinek gibi zararlı canlıların davranışları bu merkezde izlenerek sebep oldukları hastalıkların kontrol altına alınmasına imkan sağlanacak.

Diğer canlılara hiçbir zararı yok

Araçların giremediği bataklık gibi alanların ilaçlanması amacıyla özel olarak üretilen amfibik araç, biocopter, biodrone, Mistblower ve elektrikli ilaçlama bisikleti gibi donanımlı araçlarla yapılan müdahaleler sayesinde sivrisinekler, henüz larva aşamasındayken yok edilecek. İlaçlamaların en büyük avantajı ise tamamen biyolojik olması ve diğer canlılara hiçbir zarar vermemesi.

"Başakşehirlilerin sağlığı için çalışmaya devam edeceğiz"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul'da ilk kez yapılan çalışmayla ilgili olarak, "Sivrisineklerin bulunduğu alanları kontrol altına almak için teknolojik bir proje hazırladık. Bu proje insansız hava araçlarıyla donatıldı. Oluşturduğumuz veri merkezinde bu alanlardan elde ettiğimiz tüm verileri işliyoruz. Başakşehirlilerin sağlığı ve sorunsuz bir yaz mevsimi geçirmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Başakşehir'de 'Ekosisteme Dost' sivrisinek mücadelesi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Haber
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Haber
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de yeni dönem başladı: Kontrollü sosyal hayat
Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de yeni dönem başladı: Kontrollü sosyal hayat
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak
Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti
Vaka sayısının arttığı Van'da Vali uyardı: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz
Vaka sayısının arttığı Van'da Vali uyardı: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı
New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü
New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü
İngiltere Başbakanı Johnson, ülkedeki normalleşme süreci için yapılan değişiklikleri duyurdu
İngiltere Başbakanı Johnson, ülkedeki normalleşme süreci için yapılan değişiklikleri duyurdu
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti: Sizi hep böyle görmek istiyoruz
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti: Sizi hep böyle görmek istiyoruz
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sözcüsünde koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sözcüsünde koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı
Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı
MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı
MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yusuf Aslan Deniz Gezmiş Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Neva Cem Yılmaz Aslı Enver Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Utku Yuvakuran
Daha Fazla Çocuk Mayıs Antalya 21 Mart
Şu an buradasınız: Başakşehir'de "Ekosisteme Dost" sivrisinek mücadelesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 16:31:52. #1.14#
title