Başakşehir'de "Ekosisteme Dost" sivrisinek mücadelesi
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Başakşehir'de "Ekosisteme Dost" sivrisinek mücadelesi

Başakşehir'de
11.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:26

Başakşehir Belediyesi İstanbul'da hayata geçirilen "Teknolojik Ulusal Vektör Mücadelesi Hizmet Projesi" ile sivrisineklere karşı 'ekosisteme dost' biyolojik mücadele başlattı.

Başakşehir Belediyesi İstanbul'da hayata geçirilen "Teknolojik Ulusal Vektör Mücadelesi Hizmet Projesi" ile sivrisineklere karşı 'ekosisteme dost' biyolojik mücadele başlattı. Başka canlılara zarar vermeyen ilaçlama çalışmalarında, mobil ve insansız hava aracı teknolojileri kullanılıyor.

Başakşehir Belediyesi, sivrisineklerin bulunduğu alanları kontrol altına almak için teknolojik bir proje hazırladı. Mobil ve insansız hava aracı teknolojileriyle donatılan proje ile elde edilen tüm veriler oluşturulan veri merkezinde işleniyor. Sivrisinek gibi zararlı canlıların davranışları bu merkezde izlenerek sebep oldukları hastalıkların kontrol altına alınmasına imkan sağlanacak.

DİĞER CANLILARA HİÇBİR ZARARI YOK

Araçların giremediği bataklık gibi alanların ilaçlanması amacıyla özel olarak üretilen amfibik araç, biocopter, biodrone, Mistblower ve elektrikli ilaçlama bisikleti gibi donanımlı araçlarla yapılan müdahaleler sayesinde sivrisinekler, henüz larva aşamasındayken yok edilecek. İlaçlamaların en büyük avantajının ise tamamen biyolojik olması ve diğer canlılara hiçbir zarar vermemesi.

"BAŞAKŞEHİRLİLERİN SAĞLIĞI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul'da yapılan çalışmayla ilgili olarak, "Sivrisineklerin bulunduğu alanları kontrol altına almak için teknolojik bir proje hazırladık. Bu proje insansız hava araçlarıyla donatıldı. Oluşturduğumuz veri merkezinde bu alanlardan elde ettiğimiz tüm verileri işliyoruz. Başakşehirlilerin sağlığı ve sorunsuz bir yaz mevsimi geçirmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

SİVRİSİNEKLER YILDA 750 BİN ÖLÜME NEDEN OLUYOR

Dünyada yılda yaklaşık 750 bin insan, sivrisineklerden kaynaklanan hastalıklar sebebiyle yaşamlarını yitiriyor. Bir süredir koronavirüsle yoğun bir mücadele içinde olan dünyada, sivrisineklerin koronavirüs bulaştırdığına dair bir vaka görülmedi. Bu tip hastalıkların şiddetine etki edebilen sivrisineklerin sayılarının azaltılması toplum sağlığı açısından önem taşıyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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