BAŞAKŞEHİR'DE 'DUR' TABELASIYLA GEÇİLEBİLEN YAYA GEÇİDİNE TRAFİK LAMBALARI YERLEŞTİRİLDİ

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR'de okulun önündeki yaya geçidinde çoğu sürücü, öğrenci ve velilere yol vermiyordu. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarpmıştı. Bölgede yaşanan kazalar üzerine okul yönetimi seyyar 'dur' tabelasıyla önlem almıştı. DHA'nın konuyu gündeme getirmesi sonrası yaya geçidine trafik lambaları yerleştirildi. Öğrenciler ve veliler artık 'dur' tabelasına ihtiyaç duymadan yolun karşısına geçebiliyor.

Başakşehir Hürriyet Bulvarı'nda bulunan okulun önündeki yaya geçidi, 'tehlike geçidi'ne dönmüştü. Geçitte kazalar da eksik olmuyordu. Bir ay önce otomobil, yolun karşısına geçmek için yaya geçidine gelen iki kadının arasına girmiş ve çarptığı kadın yaralanmıştı. 650 öğrencisi bulunan okul tehlike saçan yola seyyar 'dur' tabelasıyla önlem almaya çalıştı. Güvenlik görevlileri elindeki dur tabelasıyla öğrenci ve velileri yolun karşısına geçiriyordu. DHA'nın konuyu gündeme getirmesinin ardından 3 gün önce trafik lambalarının direkleri okulun önüne monte edildi. Önceki gün de o trafik lambaları faaliyete geçti. Öğrenciler ve veliler artık 'dur' tabelasına ihtiyaç duymadan yolun karşısına geçebiliyor.

"DUR LEVHASINA GEREK KALMAYACAK ARTIK"

Okulun güvenlik görevlisi Mehmet Akif Tanrıkulu "Daha önce ışıklar olmadığı için, dur levhası ile öğrencileri karşıdan karşıya geçiriyorduk. Yaya geçidinde sürücüler yol vermiyorlardı. Burada 5'ten fazla kaza oldu. 1 saattir ışıklar faaliyete geçti. 'Dur' levhasına gerek kalmayacak artık. İyi ki yapıldı bu trafik lambaları" dedi.

"OKUL ÇIKIŞ SAATLERİ BİZİM İÇİN KABUS GİBİYDİ"

Okulun müdürü Sebahattin Keskin, "Dünden beri çok mutluyuz. Öğrencilerimiz ve veliler açısından büyük bir problem olan trafik sorunu düzeltildi. Trafik ışıkları takıldı, biz de güvenli hissediyoruz. Görevlilerimiz zoraki bir şekilde trafiği durdurmaya çalışıyorlardı. Onlar için de çok tehlikeliydi. Okulun çıkış saatleri bizim için kabus gibiydi nihayet ışıkların takılmasıyla bu sıkıntılı süreci atlatmış olduk" diye konuştu.