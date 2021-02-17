Başakşehir'de Dünya Kediler Günü'nde sevimli dostlar unutulmadı
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Başakşehir'de Dünya Kediler Günü'nde sevimli dostlar unutulmadı

17.02.2021 16:56 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:00
Başakşehir'de Dünya Kediler Günü'nde sevimli dostlar unutulmadı

Başakşehir Belediyesi 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde sevimli dostları unutmadı.

Başakşehir Belediyesi 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde sevimli dostları unutmadı.

İstanbul'da yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışının ardından Başakşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına hız verdi. Mama dağıtımlarını günlük bir tona çıkaran ekipler, çalışmalarına 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde kedi evi dağıtımı yaparak devam etti.

"BAŞAKŞEHİRLİ HAYVANSEVERDİR"

Başakşehir Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını titizlikle devam ettiğini belirten Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, "Onlar bizim canlarımız ve canlarımızı çok seviyoruz. Başakşehirli hayvanseverdir mottosuyla çok güzel çalışmalar hayata geçirildi" ifadelerini kullandı.

"GÜNLÜK BİR TON MAMA DAĞITIMI"

Başakşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şefi Mehmet Metin ise "Kar yağışının etkili olduğu günlerde sokak hayvanlarımıza yönelik çalışmalarımızı hızlandırarak devam ediyoruz. 17 Şubat Dünya Kediler Günü kapsamında ilçemizde bulunan kamu kurumları ve esnaflarımıza kedi evleri armağan ediyoruz. İstanbul'da hafta başından bu yana etkili olan kar yağışıyla birlikte günlük bir ton kedi, köpek ve kuşlarımız için mama dağıtımı yapıldı" şeklinde konuştu.


Başakşehir'de Dünya Kediler Günü'nde sevimli dostlar unutulmadı
Başakşehir'de Dünya Kediler Günü'nde sevimli dostlar unutulmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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