Başakşehir'de drift yapan otomobil sürücüsünü durdurmak isteyen bekçi düşerek yaralandı
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Başakşehir'de drift yapan otomobil sürücüsünü durdurmak isteyen bekçi düşerek yaralandı

Başakşehir'de drift yapan otomobili durdurmaya çalıştığı sırada otomobile asılı kalarak sürüklenen bekçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir'de drift yapan otomobil sürücüsünü durdurmak isteyen bekçi düşerek yaralandı
04.07.2020 02:53 | Son Güncelleme: 04.07.2020 03:25

Başakşehir'de drift yapan otomobili durdurmaya çalıştığı sırada otomobile asılı kalarak sürüklenen bekçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan bekçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay saat 01.30'da Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre drift yapan gençlerin olduğu ihbarı alan polis ekipleri bölgede uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada esnasında polisleri gören gençler olay yerinden otomobilleriyle kaçtı.

Polis ekipleri bölgede çalışma başlatırken Hürriyet Bulvarı'nda uygulama yapan gece bekçileri plakası belirtilen otomobillerden birini yakaladı.

Bekçiler otomobil sürücüsünden araçtan inmesini istedi. Bunun üzerine otomobil sürücüsü şüpheli aracını hızla manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Bu arada otomobile asılan iki bekçi otomobille sürüklendi.

Şüphelinin otomobilinin zikzak yapması sonucu bekçiler araçtan düşerek savruldu. Bekçilerden biri vucüdünun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaşanan olayı arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bekçiyi ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan bekçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerin kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede arama çalışmaları başlattı.

Olayı gören bir vatandaş ise "Bekçi arkadaşlar burada uygulama yapıyordu. Karşı şeritten bir araba geçti. Egzoz sesi fazlaydı. Ona doğru baktılar. Kavşaktan dönüş yaptı buraya geldi kendi yanlarına onlarda gitti iyi akşamlar dedi. Kimliğinizi alabilir miyim dedi bir diyalog duydum. Daha fazlasını duymadım burada esnafla birlikte sohbet ediyorduk. Bir arbede olmadığını gördüm. Şoför kapısı açıktı arabanın arkadaşlar onlara soru sorarken şoföre tutundular. Araç geri geri önce gazladı. Bu yöne doğru ondan sonra durmadı yani. Onlarda bırakmadı aracı. ve gazlayıp şu tarafa doğru gittiler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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