Başakşehir'de dijital savunma eğitimleri başladı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Türkiye'nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi Başakşehir Living Lab'de, dijital dünyanın zorbalarına karşı siber güvenlik eğitimleri başladı. Çevrimiçi düzenlenen eğitimlerde, hangi eylemlerin siber zorbalık kapsamına girdiğinden oltalama saldırılarına kadar çeşitli eğitimler verilecek.

Başakşehir Belediyesi, her geçen gün artan dijital şiddete karşı vatandaşların kendilerini koruma yöntemlerini öğrenmesi amacıyla "Siber Güvenlik Eğitimi" düzenledi. Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen eğitim ile internet kullanıcıları arasında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Oltalama saldırılarına karşı savunma

Türkiye'nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi Başakşehir Living Lab'de başlatılan eğitimlerde, günümüz siber eylemlerinde kullanılan ataklar ve araçlar ile saldırıların nerelere yapıldığı anlatılacak. Katılımcıların siber dünyaya farklı bir açıdan bakması sağlanarak, dijital şiddetin ve siber zorbalığa değinilecek.

Eğitimlerde, hangi eylemlerin siber zorbalık kapsamına girdiğinden siber güvenliğin yeni sistemdeki rolüne, sanal işletim sistemleri ve kullanımından terminal kullanımı ve önemine kadar kapsamlı bilgiler verilecek. Dünyada en sık kullanılan Phishing (oltalama) saldırıları hakkında önemli bilgiler de anlatılacak. Ücretsiz verilen eğitimler, 4 gün boyunca çevrimiçi sürecek. - İSTANBUL

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