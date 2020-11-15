Başakşehir'de dezenfekte çalışmaları

Başakşehir'de dezenfekte çalışmaları Başakşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmaları hızlandırdı.

Başakşehir'de dezenfekte çalışmaları

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmaları hızlandırdı. Hastane, sağlık ocakları ve otobüs durakları gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Başakşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe genelinde alınan önlemler artırıldı. Dezenfekte edilmedik alan bırakmamak için çalışmalarını yapan Başakşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına Güvercintepe Mahallesi'nde devam etti.

Çalışmalar 5 araç ve 50 personelle yapıldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki cadde ve sokaklar ile halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi. 5 araç 50 personel ile 7/24 esasına göre devam eden çalışmaların son durağı, Güvercintepe Mahallesi oldu.

İlçe sakinlerine uyarılar da yapılıyor

Mahalle genelindeki site, cami ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere sokak, cadde ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Ekipler, çalışmaların yanı sıra mahalle sakinlerine korona virüs salgınına karşı uyarılarda bulundu. Vatandaşlar, ihtiyaçları olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve kişisel temizliklerine dikkat etmeleri yönünde bilgilendirildi.

Dezenfeksiyon çalışmaları, ilçe genelinde vatandaşların yoğunluk olarak kullandığı alanlarda devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı