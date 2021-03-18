Başakşehir'de Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
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Başakşehir'de Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

18.03.2021 15:28 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:39
Başakşehir'de Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmana topla ısınmayla başlandı. İdman, iki grup halinde 5'e 3 top kapma çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Caiçara, Bolingoli, Fernandes ve Rafael'in tedavilerine devam edildi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Denizlispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

-İHA-

Başakşehir'de Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
Başakşehir'de Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
Başakşehir'de Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
Başakşehir'de Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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