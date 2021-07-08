Son dakika haberleri: Demirciler Sanayi Sitesi içerisinde patlama

Son dakika gelişmesine göre Demirciler Sanayi Sitesi içerisinde patlama Başakşehir'de Demirciler Sanayi sitesi içerisinde patlama meydana geldi.

Demirciler Sanayi Sitesi içerisinde patlama

İSTANBUL - Başakşehir'de Demirciler Sanayi sitesi içerisinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu