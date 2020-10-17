Başakşehir'de demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı
17.10.2020 19:54 | Son Güncelleme: 17.10.2020 20:04
BAŞAKŞEHİR'de parkın etrafındaki demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
BAŞAKŞEHİR'de parkın etrafındaki demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Başakşehir, Kayabaşı Mahallesi'nde 75. Yıl Caddesi'nde bulunan parkın, demir parmaklıklarına köpek sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı