Başakşehir'de demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başakşehir'de demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

17.10.2020 19:54 | Son Güncelleme: 17.10.2020 20:04
Başakşehir'de demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

BAŞAKŞEHİR'de parkın etrafındaki demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

BAŞAKŞEHİR'de parkın etrafındaki demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Başakşehir, Kayabaşı Mahallesi'nde 75. Yıl Caddesi'nde bulunan parkın, demir parmaklıklarına köpek sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

 


Başakşehir'de demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı
Başakşehir'de demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı
Başakşehir'de demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Mustafa Şentop Vladimir Putin Engin Yıldırım Enis Berberoğlu
Magazin Özgü Namal Didem Soydan Merve Boluğur Erdem Tepegöz
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Füze Otomobil Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başakşehir'de demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 20:04:00. #1.14#
title