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Son dakika haberi | Lüks cipiyle köpeği ezip kaçtı... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Lüks cipiyle köpeği ezip kaçtı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Lüks cipiyle köpeği ezip kaçtı... O anlar kamerada

İSTANBUL İstanbul Başakşehir'de lüks cipiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu sürücü, yol kenarında oyun oynayan iki köpeğe çarptı. Aracın altında metrelerce sürüklenen köpek telef olurken, dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Başakşehir Bahçekent'te meydana geldi. Yabancı uyruklu sürücü, lüks cipiyle seyir halindeyken yol kenarında bulunan iki köpeğe yöneldi ve oyun oynayan köpeklere çarptı. Kaçmaya çalışan köpeklerden biri aracın altında kaldı. Köpek aracın altında metrelerce sürüklenirken, sürücü durmayarak kaçtı. Zavallı köpeğin telef olduğu görüntünün ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan sürücünün sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde boş sokakta ilerleyen sürücü, bir anda yönünü değiştirerek aracını köpeklerinin üzerine sürüyor. Sürücünün çarptığı köpek, aracın altında metrelerce sürükleniyor.

Son dakika haberi | Lüks cipiyle köpeği ezip kaçtı... O anlar kamerada

Son dakika haberi | Lüks cipiyle köpeği ezip kaçtı... O anlar kamerada

Son dakika haberi | Lüks cipiyle köpeği ezip kaçtı... O anlar kamerada

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