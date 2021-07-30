Başakşehir'de Crivelli kondisyoner eşliğinde çalıştı
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Başakşehir'de Crivelli kondisyoner eşliğinde çalıştı

Başakşehir'de Crivelli kondisyoner eşliğinde çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Turuncu-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Crivelli, kondisyoner eşliğinde çalıştı.

Fatih Terim Stadı'nda yer alan antrenman sahasında Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. İdman, beş grup halinde 3'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Chadli, Ahmed Kutucu ve Atabey idmana katılmadı. Crivelli kondisyoner eşliğinde çalıştı.

Turuncu-lacivertliler, bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL

Başakşehir'de Crivelli kondisyoner eşliğinde çalıştı
Başakşehir'de Crivelli kondisyoner eşliğinde çalıştı
Başakşehir'de Crivelli kondisyoner eşliğinde çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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