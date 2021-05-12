Başakşehir'de Covid-19'a karşı köşe bucak temizlik
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Başakşehir'de Covid-19'a karşı köşe bucak temizlik

Başakşehir'de Covid-19'a karşı köşe bucak temizlik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Başakşehir Belediyesi, ülke genelinde tam kapanmanın uygulandığı günlerde korona virüs salgınına karşı tedbirleri elden bırakmıyor.

Başakşehir Belediyesi, ülke genelinde tam kapanmanın uygulandığı günlerde korona virüs salgınına karşı tedbirleri elden bırakmıyor. Çöp konteynerlerinin dezenfekte edildiği çalışmalarda yer altı çöp konteynerleri de yıkanıyor.

Başakşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından çöp konteynerleri ve çevresi ile vatandaşların temas ettiği yerler yıkanarak dezenfekte ediliyor. Özellikle Covid-19 salgını sürecinde çalışmalara hız verildi. Başakşehirlilerin sağlığını korumak için pandemi döneminde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına ağırlık verildi. Kombine araçlarla gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalarda yer altı çöp konteynerleri de yıkanarak temizleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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