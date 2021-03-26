Başakşehir'de Covid-19'a karşı hijyen seferberliği
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Başakşehir'de Covid-19'a karşı hijyen seferberliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başakşehir'de Covid-19'a karşı hijyen seferberliği

Covid-19 salgınıyla mücadelesini her alanda sürdüren Başakşehir Belediyesi, "Doğru Yöntemlerle Hijyen ve Dezenfeksiyon" eğitimlerini tamamladı.

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Covid-19 salgınıyla mücadelesini her alanda sürdüren Başakşehir Belediyesi, "Doğru Yöntemlerle Hijyen ve Dezenfeksiyon" eğitimlerini tamamladı. İlçe genelindeki 171 sitede görev yapan bin 80 temizlik personeline eğitim verildi.

Başakşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün, Aralık ayında başlattığı sitelerde hijyen ve dezenfeksiyon eğitimleri tamamlandı.

Bin 80 site görevlisi eğitim aldı

Hijyen seferberliği kapsamında ilçe genelinde bulunan 171 sitede 2 bin 600'den fazla blokta görev yapan bin 80 temizlik personeline "Doğru Yöntemlerle Hijyen ve Dezenfeksiyon" eğitimleri verildi. Ayrıca ilçe genelinde sakinlerinin talepte bulunduğu apartmanlarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Site yönetimlerine hijyen kolisi teslim edildi

Hijyen eğitimlerinin yanı sıra sıfır atığın öncüsü Başakşehir Belediyesi'nin başlattığı Atık Nakit uygulaması kapsamında, topladıkları atıklardan elde ettikleri puanları yeterli olan ve talepte bulunan site yönetimlerine içerisinde sırt pompası, dezenfektan, tulum ve maske bulunan hijyen setleri teslim edildi. - İSTANBUL

Başakşehir'de Covid-19'a karşı hijyen seferberliği
Başakşehir'de Covid-19'a karşı hijyen seferberliği
Başakşehir'de Covid-19'a karşı hijyen seferberliği
Başakşehir'de Covid-19'a karşı hijyen seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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