Başakşehir'de Clichy İmzaladı

- Başakşehir'de Clichy imzaladı



İSTANBUL - Fransız oyuncu Gael Clichy, Medipol Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir'in Manchester City'den transfer ettiği Fransız sol bek oyuncusu Gael Cllichy, kendisini turuncu-lacivertlilere 3 yıllığına bağlayan imzayı attı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen imza törenine Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Asbaşkanlar Mustafa Saral, Mesut Altan ve İdari Direktör Mustafa Eröğüt katıldı. Törende konuşan turuncu-lacivertli kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir olarak 3 yılı doldurduklarını ifade ederek, "Daha henüz 3 yaşını tamamlamış 4. yaşından gün almış takımın kulüp başkanı olarak huzurunuzdayım. İlk 2 yıl ligi 4. bitiren ve aynı zamanda da 3. yılda Türkiye'de gerçekten ligin en iyi top oynayan iki takımından biri olan ve şampiyonun ensesinden zaman zaman biz zaman zaman onlar ayrılmadığımız bir sezon geçirildi. Dolayısıyla bu sezonu da 4 puan farkla şampşyonluğu kaçırmış Medipol Başakşehirin imza törenindesiniz" şeklinde konuştu.

"Bu yılı daha iyi bitirmek için çalışıyoruz"

Başkan Gümüşdağ, kulüp olarak her zaman denetlendiklerini dile getirerek, "Medipol Başakşehir bir şirket ve şirket mantığıyla yönetiliyor. Uluslararası bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenen aynı zamanda da tamamen kurumsal bir yapının içinde bulunmakta. Gerek 3 yıldır UEFA'ya gidiyor olmamız aynı zamanda da Türkiye'de de kupada ve ligde finale kadar gitmemiz mali açıdan da hak edişlerimizi Avrupa ve Türkiye'den de iyi bir noktaya getirmiş durumda. Dolayısıyla da bu sene de gene gerek şampiyonluk yarışında gerek kupada gerek Avrupa'da iyi bir noktada bu yılı aratmayacak ve daha iyi bir noktada bitirecek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın teknik kararları doğrultusunda bizim de bütçeyi değerlendirerek, ayaklarımız yere basarak ve hesaplarımızı yaparak değerlendirmelerimizle birlikte Clichy de 4. transferimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"Clichy bir dünya yıldızı"

Transferde emek veren yöneticilere teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

"Clichy bir dünya yıldızı. Premier Lig'de 3 tane şampiyonluk yaşamış, Arsenal ve Manchester City'de uzun yıllar top oynamış çok önemli bir oyuncu. Bunu da söylemek isterim gerek Asbaşkan Mustafa Saral gerek Mesut Altan Bey'e ve Futbol Direktörümüz Mustafa Eröğüt'ün bu konuda çok emekleri vardır. Kendileri Londra ve Brüksel'de son bir aydır birkaç görüşme yaptılar. Çok istekliydik çok arzuluyduk. O da sağolsun bizi arzu etti. Neticeye ulaştırdık. Kendisiyle biraz sonra imza atacağız."

Clichy: "Umarım 3 yıl ve daha fazla İstanbul'da kalırım"

İstanbul'da 3 yıldan fazla kalmak istediğini aktaran Fransız oyuncu Clihy, "Bugün burada bulunduğum için çok mutluyum. Ben bir Fransızım ve Fransa'da büyüdüm. Fransızlar bildiğiniz gibi tatil için Türkiye'ye çok gelirler. İstanbul Dünya'nın bildiği çok güzel bir şehir. İstanbul'da bir insanın aradığı her şey var. Bildiğiniz gibi 14 yıl İngiltere'de oynadım. Bu karar benim için çok büyük ve radikal bir karardı. Benim de bir ailem ve çocuklarım var. Ailemle konuştuktan sonra böyle bir kararı büyük bir keyifle aldım. Burası benim için çok büyük bir değişim ve aynı zamanda büyük bir macera hayatımda. Burayla 3 yıllık sözleşmem var. Umarım 3 yıl ve daha fazla İstanbul'da bulunurum" açıklamasını yaptı.