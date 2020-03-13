BAŞAKŞEHİR'DE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
Başakşehir'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.
13.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:24
Başakşehir'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Şahintepe Mahallesi 29. Sokak'taki bir 4 katlı bir apartmanın birinci katında saat 17.00'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
- İstanbul
Birinci katı saran dumanlar apartmandaki diğer daireleri de etkisi altına alınca çok sayıda kişi apartmanda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları tahliye etti. Dumandan etkilenen 3 kişi de olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA