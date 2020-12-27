Başakşehir'de Cemali Sertel ilk kez 11'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başakşehir'de Cemali Sertel ilk kez 11'de

27.12.2020 19:25 | Son Güncelleme: 27.12.2020 19:36
Başakşehir'de Cemali Sertel ilk kez 11'de

Medipol Başakşehir'in genç oyuncusu Cemali Sertel, Kasımpaşa müsabakasıyla birlikte bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı.

Medipol Başakşehir'in genç oyuncusu Cemali Sertel, Kasımpaşa müsabakasıyla birlikte bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı.

Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Son 5 haftadır üç puana hasret olan turuncu-lacivertliler, bu özlemini Paşa karşısında sonlandırmak istiyor. Başakşehir, bu zorlu mücadeleye birçok önemli oyuncusundan eksik çıktı. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mert Günok, Caiçara, Demba Ba ile Mbombo, kadroda yer almıyor.

Turuncu-lacivertli takımın 20 yaşındaki sol beki Cemali Sertel ise bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı. Cemali, daha önce Hatayspor karşılaşmasında 18, Konyaspor ve Gaziantep FK müsabakalarında 5, Gençlerbirliği maçında da 4 dakika görev almıştı.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Coşkun Sabah Acun Ilıcalı Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Elazığ Deprem Denizli Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başakşehir'de Cemali Sertel ilk kez 11'de | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 19:38:42. #1.14#
title