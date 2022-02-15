Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Haberler
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Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

AA, Emrah Oktay - Spor
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Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Cuma günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Cuma günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, topla ısınmayla başladı. Dar ve geniş alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

AA / Emrah Oktay - Spor

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Rizespor, Cuma, Spor, Haberler

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